Новости » Life Style
Певица Валерия раскрыла предсмертное желание Пригожина
26.01.2023 10:02 Ольга Белозерова

Певица Валерия раскрыла предсмертное желание Пригожина

Певица Валерия стала гостьей передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

В ходе программы Валерия рассказала, какое обещание с нее взял ее супруг Иосиф Пригожин, который находился при смерти, когда заразился коронавирусом. Об этом сообщает КП.

Валерия вспомнила, что ее мужа поместили в реанимацию. Ситуация была настолько тяжелой, что Иосиф Пригожин морально готовился покинуть этот мир. В связи с этим у него и Валерии состоялся серьезный разговор, и Иосиф озвучил свое последнее желание.

Продюсер попросил супругу больше не выходить замуж.

"Вот если я умру, ты замуж не выходи официально. Тебя обманут, как липку обдерут!", - передала слова мужа Валерия. 

К счастью, Валерий Пригожин не умер. У него начался цитокиновый шторм, и врачи с трудом вытащили его из этого состояния.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы