



Певица Валерия раскрыла предсмертное желание Пригожина

Певица Валерия стала гостьей передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".



В ходе программы Валерия рассказала, какое обещание с нее взял ее супруг Иосиф Пригожин, который находился при смерти, когда заразился коронавирусом. Об этом сообщает КП.



Валерия вспомнила, что ее мужа поместили в реанимацию. Ситуация была настолько тяжелой, что Иосиф Пригожин морально готовился покинуть этот мир. В связи с этим у него и Валерии состоялся серьезный разговор, и Иосиф озвучил свое последнее желание.



Продюсер попросил супругу больше не выходить замуж.



"Вот если я умру, ты замуж не выходи официально. Тебя обманут, как липку обдерут!", - передала слова мужа Валерия.



К счастью, Валерий Пригожин не умер. У него начался цитокиновый шторм, и врачи с трудом вытащили его из этого состояния.