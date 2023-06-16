



Певица Слава внезапно заступилась за Пугачеву

Российская певица Слава внезапно заступилась за примадонну эстрады Аллу Пугачеву, которая покинула РФ после начала полномасштабного вторжения.



По данным "СтарХит", такое заявление она опубликовала в личном блоге.



"Это звезда, которая дала нашей стране огромное количество песен. Это человек, которого вообще нельзя ни судить, ни трогать. Алла Борисовна может себе позволить уехать с любимым мужем и любимыми детьми куда угодно и когда угодно", - сказала она.



По словам певицы, против Пугачевой вообще нельзя сказать ни одного слова, поскольку до этого человека всем артистам "очень-очень далеко".



"Такой артистки больше не будет, поэтому ей это позволительно", — добавила Слава.



Что примечательно, буквально недавно певица в крайне грубой форме раскритиковала знаменитостей, которые разъехались из России.

