Певица Слава внезапно заступилась за Пугачеву
Российская певица Слава внезапно заступилась за примадонну эстрады Аллу Пугачеву, которая покинула РФ после начала полномасштабного вторжения.
По данным "СтарХит", такое заявление она опубликовала в личном блоге.
"Это звезда, которая дала нашей стране огромное количество песен. Это человек, которого вообще нельзя ни судить, ни трогать. Алла Борисовна может себе позволить уехать с любимым мужем и любимыми детьми куда угодно и когда угодно", - сказала она.
По словам певицы, против Пугачевой вообще нельзя сказать ни одного слова, поскольку до этого человека всем артистам "очень-очень далеко".
"Такой артистки больше не будет, поэтому ей это позволительно", — добавила Слава.
Что примечательно, буквально недавно певица в крайне грубой форме раскритиковала знаменитостей, которые разъехались из России.