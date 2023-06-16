Новости » Life Style
певица слава
16.06.2023 22:00 Алина Груднева

Певица Слава внезапно заступилась за Пугачеву

Российская певица Слава внезапно заступилась за примадонну эстрады Аллу Пугачеву, которая покинула РФ после начала полномасштабного вторжения.

По данным "СтарХит", такое заявление она опубликовала в личном блоге.

"Это звезда, которая дала нашей стране огромное количество песен. Это человек, которого вообще нельзя ни судить, ни трогать. Алла Борисовна может себе позволить уехать с любимым мужем и любимыми детьми куда угодно и когда угодно", - сказала она.

По словам певицы, против Пугачевой вообще нельзя сказать ни одного слова, поскольку до этого человека всем артистам "очень-очень далеко".

"Такой артистки больше не будет, поэтому ей это позволительно", — добавила Слава.

Что примечательно, буквально недавно певица в крайне грубой форме раскритиковала знаменитостей, которые разъехались из России.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы