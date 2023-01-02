



Певица Ноа Кирел устроила громкую новогоднюю вечеринку

Израильская певица Ноа Кирел, которая будет участвовать в этому году в конкурсе "Евровидение", устроила вечеринку, посвященную наступлению нового года.



Кирел собрала на своей вечеринке много знаменитостей, включая модель Нету Алхимистер, а также певицу Нетту Барзилай, которая победила на "Евровидении" в 2018 году. Об этом сообщает Ynet.



Празднование продолжалось далеко за полночь, и Ноа Кирел вместе с гостями запустили фейерверки в честь Нового года.



Ноа Кирел пожелала себе получить максимально возможный балл на предстоящем конкурсе "Евровидение".