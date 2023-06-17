



Певица NK призналась, что у нее были проблемы с алкоголем

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) рассказала, что боролась с депрессией, из-за чего даже она даже начала пить алкоголь.



В интервью Маше Ефросининой она призналась, что ей пришлось принимать антидепрессанты.



"У меня был тяжелый этот год и было много алкоголя. Все меня знают, что я пила всегоа мало. Я выпивала, когда это было уместно. Этот год – надо было забыться. Алкоголь дает возможность забыться. Но потом я все это анализировала", – рассказала Каменских.



Как известно, артистка всегда делилась в поклонниками информацией о правильном питании и о том, как она следит за фигурой.



После тяжелого периода в жизни, проанализировав ситуацию, артистка призналась, что старается как можно меньше употреблять алкогольные напитки.

