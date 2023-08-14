



Певица МакSим "выкарабкалась" из алкогализма

Певица МакSим вышла из рехаба, где лечилась от алкогольной зависимости.



«СтарХит» пишет, что артистка сравнивает практику злоупотребления алкоголем с иллюзией — человек пьёт, когда наваливаются проблемы, чтобы забыть о них до завтра.



«Даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять всё», — рассказала МакSим.



МакSим отметила, что вместе с ней в рехабе лечились другие знаменитости, «которых знают все». По её словам, она видела и тех известных людей, которые уже лишились всего.



«Дай бог, как-то выкарабкаются. Но им определенно во много раз сложнее, чем мне», — заявила МакSим.