



Певица МакSим сделала неожиданное признание о зависимости

Певица МакSим, буквально воскресшая после пневмонии, сделала неожиданное признание -она лечится от алкоголизма.



Соответствующее видео с артисткой публикует Telegram-канал SHOT.



По словам знаменитости, ее концерт в Сочи в марте был сорван, поскольку она после выздоровления искала утешение в стакане. Она призналась в том, что не могла стоять на ногах после COVID и решила заглушить свои страдания спиртным.



Алкоголь, к которому она прибегнула, стал в итоге причиной срыва выступления, и фанаты это заметили на концерте. После того случая певица решила, что пора завязывать.



"Я пришла к тому, что моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем посредством алкоголя, ни к чему не приводит. Более того, это приводит к большим потерям в конечном итоге. Я пришла к тому, что это - зависимость, осознала это, приняла и решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя игра", - призналась знаменитость.



