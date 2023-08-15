



Певица МакSим рассказала, что побудило ее признаться в алкоголизме

Певица МакSим публично призналась в алкогольной зависимости, чтобы последовать примеру отца и не повторять старых ошибок.



Об этом она рассказала в интервью российскому порталу "СтарХит".



"Для меня это был еще один шаг к тому, чтобы не вернуться в свои прошлые поступки. Ситуация с сорванными концертами стала для меня определенным рубежом и краем. Я очень уважаю своего зрителя и мне бы хотелось всегда выходить к нему в нормальном состоянии", - рассказала она.



По словам знаменитости, решение бороться с зависимостью также было связано с далеко не крепким состоянием здоровья. Более того, она наблюдала за тем, как от этой пагубной привычки страдал ее отец.



"Как сейчас помню, мне 7 лет, солнечный день, и он идет к нам с мамой навстречу. Я его, откровенно говоря, тогда уже побаивалась. Папа подошел, обнял меня, подарил огромную куклу и сказал, что больше никогда не придет домой пьяным. Сейчас ему 65 лет, и он с того самого момента ничего в жизни не употреблял. Я знаю, что он любил и любит меня. И тогда сделал выбор - выбрал семью", - добавила она.