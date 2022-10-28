



Певица МакSим отменила концерт из-за проблем со здоровьем

Известная российская певица МакSим отменила свой концерт в Нижнем Новгороде по причине ухудшения здоровья.



Об этом певица сообщила в социальных сетях.



"К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже", - написала она, принеся извинения за причиненные неудобства.



Напомним, что в прошлом году певица длительное время была госпитализирована и даже находилась в коме.