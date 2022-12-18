



Певица Глюк’oZa покидает Россию: что известно

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк’oZa, рассказала в одном из телешоу о том, что скоро покинет Россию.



Как сообщает 5-tv, в ближайшие две недели артистка улетит в Индию и проведет там новогодние каникулы вместе с семьей.



"Решили на неделю поехать в Мумбаи. У всех есть настроение посмотреть наконец, что такое Индия, по-настоящему, потому что мы отдыхали там только в отеле, это был такой спокойный, тихий, очень умиротворенный отдых. Но Индия - она же другая, она вся кишит. В этом году мы решили рискнуть", - расскахала Глюкоза.