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Певица Долли Партон удостоилась награды от Джеффа Безоса
14.11.2022 13:48 Ольга Белозерова

Певица Долли Партон удостоилась награды от Джеффа Безоса

Звезда кантри-музыки и филантроп Долли Партон получила премию "Bezos Courage and Civility award" и вознаграждение в размере 100 миллионов долларов от Джеффа Безоса, основателя Amazon.

Миллиардер Безос объявил о вручении награды вместе со своей партнершей Лорен Санчес, сообщает ВВС.

Санчес описала Долли Партон как "женщину, которая отдает всем сердцем и ведет с любовью и состраданием во всех аспектах своей работы". 

"Мы не можем дождаться, чтобы увидеть все то хорошее, что вы собираетесь сделать с этой наградой в размере 100 миллионов долларов", - заявила партнерша Безоса.

Сама Партон так прокомментировала награду: "Вау! Вы сказали 100 миллионов долларов? Я думаю, что люди, которые в состоянии помочь, должны вкладывать свои деньги туда, где их сердце. Я сделаю все возможное, чтобы с этими деньгами делать добрые дела". 

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