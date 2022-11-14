



Певица Долли Партон удостоилась награды от Джеффа Безоса

Звезда кантри-музыки и филантроп Долли Партон получила премию "Bezos Courage and Civility award" и вознаграждение в размере 100 миллионов долларов от Джеффа Безоса, основателя Amazon.



Миллиардер Безос объявил о вручении награды вместе со своей партнершей Лорен Санчес, сообщает ВВС.



Санчес описала Долли Партон как "женщину, которая отдает всем сердцем и ведет с любовью и состраданием во всех аспектах своей работы".



"Мы не можем дождаться, чтобы увидеть все то хорошее, что вы собираетесь сделать с этой наградой в размере 100 миллионов долларов", - заявила партнерша Безоса.



Сама Партон так прокомментировала награду: "Вау! Вы сказали 100 миллионов долларов? Я думаю, что люди, которые в состоянии помочь, должны вкладывать свои деньги туда, где их сердце. Я сделаю все возможное, чтобы с этими деньгами делать добрые дела".