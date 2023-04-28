



Певец Андрей Губин о творчестве SHAMAN: такой нафталин, что ужасно

Российский артист Андрей Губин раскритиковал творчество хваленого прокремлевского исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова).



Соответствующее заявление он сделал в шоу Андрея Малахова.



По словам Губина, в звучаниях композиций Дронова нет ничего нового, поскольку его можно сравнить со старомодными треками 90-х.



Артист считает, что творчество SHAMAN даже в конце прошлого века не было бы современным.



"SHAMAN – это такой нафталин для меня, что ужасно. Там такая музыка, что уже неважно, какие у него тексты. Там в музыке нет ничего нового", — подчеркнул Губин.