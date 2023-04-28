Новости » Life Style
Певец Андрей Губин о творчестве SHAMAN: такой нафталин, что ужасно
28.04.2023 16:55 Алина Груднева

Певец Андрей Губин о творчестве SHAMAN: такой нафталин, что ужасно

Российский артист Андрей Губин раскритиковал творчество хваленого прокремлевского исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова).

Соответствующее заявление он сделал в шоу Андрея Малахова.

По словам Губина, в звучаниях композиций Дронова нет ничего нового, поскольку его можно сравнить со старомодными треками 90-х.

Артист считает, что творчество SHAMAN даже в конце прошлого века не было бы современным.

"SHAMAN – это такой нафталин для меня, что ужасно. Там такая музыка, что уже неважно, какие у него тексты. Там в музыке нет ничего нового", — подчеркнул Губин.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы