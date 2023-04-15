



Петросян с молодой женой и сыном умилили сеть праздничными фото

Российский юморист Евгений Петросян со своей молодой женой Татьяной Брухуновой умилили сеть совместным снимком с маленьким сыном Ваганом на руках.



Весеннюю фотосессию счастливое семейство решило устроить в честь Пасхи.



Они позировали недалеко от собора с пасхальной карзиной. Брухунова по случаю посещения церкви надела косынку.



Поклонники пожелали им всего наилучшего и отметили, что на снимках они выглядят невероятно счастливыми



Малыш Ваган родился у Петросяна и Брухуновой в 2020-м году. Молодая супруга юмориста периодически делится снимками с малышом.

