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Петросян с молодой женой и сыном умилили сеть праздничными фото
15.04.2023 19:57 Алина Груднева

Петросян с молодой женой и сыном умилили сеть праздничными фото

Российский юморист Евгений Петросян со своей молодой женой Татьяной Брухуновой умилили сеть совместным снимком с маленьким сыном Ваганом на руках.

Весеннюю фотосессию счастливое семейство решило устроить в честь Пасхи.

Они позировали недалеко от собора с пасхальной карзиной. Брухунова по случаю посещения церкви надела косынку.

Поклонники пожелали им всего наилучшего и отметили, что на снимках они выглядят невероятно счастливыми

Малыш Ваган родился у Петросяна и Брухуновой в 2020-м году. Молодая супруга юмориста периодически делится снимками с малышом.
 

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