Петросян с молодой женой и сыном умилили сеть праздничными фото
Российский юморист Евгений Петросян со своей молодой женой Татьяной Брухуновой умилили сеть совместным снимком с маленьким сыном Ваганом на руках.
Весеннюю фотосессию счастливое семейство решило устроить в честь Пасхи.
Они позировали недалеко от собора с пасхальной карзиной. Брухунова по случаю посещения церкви надела косынку.
Поклонники пожелали им всего наилучшего и отметили, что на снимках они выглядят невероятно счастливыми
Малыш Ваган родился у Петросяна и Брухуновой в 2020-м году. Молодая супруга юмориста периодически делится снимками с малышом.