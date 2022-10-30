



Петр Авен вернет долги. Британские власти разрешили разморозить его счета

Британские власти разрешили разморозить часть счетов российского бизнесмена Петра Авена, чтобы он смог оплатить долги и осуществлять повседневные траты.



Как сообщает газета The Daily Telegraph, бизнесмен получит доступ к 1 миллиону фунтов стерлингов.



Авену разрешили ежемесячно снимать по 60 тысяч фунтов для покрытия повседневных расходов. Кроме этого, бизнесмен может единовременно получить 388 тысяч фунтов для оплаты долгов, которые возникли после того, как он попал под санкции и потерял доступ к своим счетам.