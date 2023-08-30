



Петиция в БАГАЦ: Запретить иорданскому Вакфу сброс отходов возле Храмовой горы

Движение "Беядену", объединяющее жителей Храмовой горы, подало петицию в БАГАЦ с просьбой обязать израильское правительство, полицию Израиля и муниципалитет Иерусалима принять меры для предотвращения сброса отходов иорданским Вакфом в районе Храмовой горы. Движение неоднократно обращалось к соответствующим органам с просьбой принять меры для предотвращения повторения этого инцидента.



Согласно петиции, инцидент, запечатленный на камеру, не был единичным, но когда организация обратилась в полицию Иерусалима, им сообщили, что "уборка мусора с Храмовой горы осуществляется в обычном порядке", и ответили, что их запрос по данному вопросу не является предметным и не требует расследования или вмешательства.



"Вывоз отходов, осуществляется в пункте сбора и вывоза отходов, расположенном в священной для еврейского народа зоне Эзрат Исраэль Храмовой горы", – говорит адвокат Менаше Яду, подавший петицию. Авторы петиции назвали это действие "тяжким оскорблением религиозных чувств".



"Трудно представить, что произошло бы, если бы, не дай Бог, отходы были выброшены вблизи священного для мусульман места на Храмовой горе, весь истеблишмент пришел бы в состояние повышенной готовности", – говорится в петиции. "Тем не менее, когда отходы выбрасываются вблизи священного для евреев места, это считается допустимым".



По мнению заявителей, иорданский Вакф, убирающий отходы, нарушает Основной закон, и они требуют, чтобы суд объяснил, почему муниципалитет Иерусалима не является стороной, ответственной за вывоз мусора с территории Храмовой горы.