



Петиция о запрете на домашних животных не помогла: у Кэти Прайс новый щенок

Кэти Прайс показала поклонникам своего очаровательного нового щенка, пишет The Sun.



45-летняя бывшая гламурная модель купила на выходных щенка немецкой овчарки и назвала его Танком.



Его появление в ее доме произошло всего через восемь недель после трагической гибели ее собаки Блэйда.



Кэти поделилась взглядом на своего нового питомца, снимая живое видео для своих поклонников в TikTok.



В клипе можно увидеть, как милая собачка бродит на заднем плане после того, как Кэти ненадолго встает со своего кухонного стула.



Решение Кэти купить нового щенка появилось после того, как петиция с требованием запретить ей владеть домашними животными после смерти по меньшей мере семи других набрала 35 324 подписи.



Всего два месяца назад Блэйда сбила машина возле ее дома. Он стал седьмым животным, умершим на ее попечении с 2017 года.



“Кэти всегда жила по своим собственным правилам, и она непреклонна, она докажет, что ее критики ошибаются, и подарит Танку любящий дом”, - сказал изданию источник.



Вскоре после трансляции видео Кэти забанили в TikTok за нарушение правил. Звезда была поймана за вейпингом во время другой прямой трансляции, и это привело к временной блокировке ее аккаунта. Сейчас он снова работает.

