Песня Бритни Спирс и Элтона Джона разрывает все чарты

Новая песня Бритни Спирс и Элтона Джона под названием "Hold Me Closer" разрывает все чарты. Стоит отметить, что эта песня стала громким возвращением Спирс на сцену спустя 6 лет отсутствия.



Как заявила, сама Бритни, песня заняла первое место в iTunes в 40 странах.



"Добрый день, сэр Элтон Джон, мы номер один в 40 странах", - сказала певица в обращении к своему коллеге по дуэту.



Hey Britney!!

Thank you for this message. You’ve made my day!! Hope everyone has the best day dancing to our song!#HoldMeCloser https://t.co/CKbOUxse4c