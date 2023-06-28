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Пес-инвалид победил в конкурсе самой уродливой собаки в мире. Видео
28.06.2023 06:32 Дара Киевская

Пес-инвалид победил в конкурсе самой уродливой собаки в мире. Видео

Пес-инвалид победил в конкурсе самой уродливой собаки в мире. Видео

В калифорнийском городе Петалума прошел конкурс на самую уродливую собаку в мире. Победителем стал пес породы китайская хохлатая собака по кличке Скутер.

7-летний Скутер приехал на конкурс из Аризоны и выиграл кубок и $1,5 тысяч. 

Постоянно высунутый язык стал следствием пережитой в раннем возрасте собачьей чумки. Скутер родился с нефункциональными задними лапами, поэтому передвигается только на передних. 


 

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