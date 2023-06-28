



Пес-инвалид победил в конкурсе самой уродливой собаки в мире. Видео

Пес-инвалид победил в конкурсе самой уродливой собаки в мире. Видео



В калифорнийском городе Петалума прошел конкурс на самую уродливую собаку в мире. Победителем стал пес породы китайская хохлатая собака по кличке Скутер.



7-летний Скутер приехал на конкурс из Аризоны и выиграл кубок и $1,5 тысяч.



Постоянно высунутый язык стал следствием пережитой в раннем возрасте собачьей чумки. Скутер родился с нефункциональными задними лапами, поэтому передвигается только на передних.





