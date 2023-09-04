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Первый учебный день в Холоне: ученик облил из огнетушителя преподовательницу
04.09.2023 10:24 Аркадий Бочаровский

Первый учебный день в Холоне: ученик облил из огнетушителя преподовательницу


В интернет выложено видео первого учебного дня в школе "Герцог" в Холоне.

Старшеклассники облили огнетушителем учительницу, сделали видео и выложили их в интернет.

Во время инцидента учительница беседовала со своими учениками, но один из них прибыл на место происшествия с огнетушителем - и облил ее.

Муниципалитет Холона заявил: "Руководство школы очень серьезно относится к этому поступку и немедленно приступило к воспитательной и дисциплинарной работе". 

Они добавили: "На первом уроке в первый день занятий в школе звучала песня "Тысяча пожарных", и во время этой песни один из учеников достал заранее купленный огнетушитель и разбрызгал пену в классе. Это огнетушитель,  с экологически чистым и не опасным для человека порошком, поэтому с его точки зрения и с точки зрения других студентов, это была "шалость", не представляющая опасности для окружающих".
 

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