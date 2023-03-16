



Первый Rolls Royce сэра Майкла Кейна продан за 120 тысяч фунтов стерлингов

Rolls Royce, первsq автомобиль, купленный итальянским актером Джобом сэром Майклом Кейном, был продан на аукционе за 120 000 фунтов стерлингов, пишет ВВС.



Сэр Майкл заплатил 10 511 фунтов стерлингов за двухдверное купе Silver Shadow Drophead Coupe 1968 года выпуска в год его выпуска — как раз в тот момент, когда его имя стало нарицательным.



Собранный вручную автомобиль был одним из 506 автомобилей такого типа, когда-либо созданных, и перед нынешней продажей был тщательно отреставрирован.



Он был приобретен анонимным покупателем по телефону на аукционе в Имперском военном музее в Даксфорде.

Behind the wheel of Michael Caine's 1986 Rolls-Royce Silver Shadow. How cool would it be to cruise around the city in the very first car the South London icon bought. The car is set to go up for auction on March 15, estimated to be worth between £100,000-£150,000. pic.twitter.com/VSzuE6FWwI — Gentleman's Journal (@thegentsjournal) February 16, 2023

Согласно дрокументам, автомобиль был построен собственным производителем кузовов Rolls Royce, Mulliner Park Ward, в 1967 году.Его первоначальная цена в год создания составляла 147 709 фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах .Он был описан как "отделанный превосходным сочетанием роскошных кожаных шкур, богатого деревянного шпона и глубоких ковров из овечьей шерсти" и считался "столь же роскошным, сколь и дорогим".В то время 35-летний сэр Майкл называл себя "настоящим буржуазным кошмаром — кокни с умом и миллионом долларов", после того как в конце 1960-х его гонорары начали расти.Актер якобы забрел в выставочный зал Джека Барклая на Беркли-сквер в Лондоне с написанным от руки списком покупок, который гласил: "Молоко, хлеб, газета, сигареты, Роллс-Ройс", но ему отказали из-за неопрятного вида.Затем он купил Silver Shadow в другом дилерском центре Rolls Royce, HA Fox в Mayfair, и нанял шофера, чтобы тот проехал мимо первоначального выставочного зала, чтобы покрасоваться, сказал аукционист.Автомобиль был среди 121 классического, коллекционного и спортивного автомобиля, которые были проданы с молотка в Кембриджшире в среду.Через два года сэр Майкл продал автомобиль владельцу ночного клуба Джеку Личу, который владел автомобилем 43 года до своей смерти в 2013 году.Дамиан Джонс, старший специалист по автомобилям аукционного дома H&H Classics, сказал: "Сэр Майкл Кейн — настоящая британская икона, поэтому мне очень приятно иметь возможность выставить на продажу его первый автомобиль, который сам по себе является еще одной великой британской классикой"."Олицетворяя крутость, Кейн и Серебряная Тень остаются мгновенно узнаваемыми и вызывающими всеобщее восхищение, поэтому сочетание их обоих в одном фантастическом автомобиле действительно невероятно редко", - добавил Джонс.