



"Первый избиратель Индии" умер в возрасте 105 лет

Мужчина, которого называют "первым избирателем Индии", скончался в возрасте 105 лет. Считается, что Шьям Саран Неги был первым, кто проголосовал, когда Индия провела свои первые всеобщие выборы после обретения независимости от британского правления.



С тех пор г-н Неги голосовал на всех выборах.



Столетний долгожитель проголосовал всего за три дня до своей смерти в субботу на выборах в собрание своего штата Химачал-Прадеш.



Учитель на пенсии считается первым человеком, проголосовавшим в независимой Индии, потому что его штат открыл избирательные урны на пять месяцев раньше в 1951 году на выборах 1952 года, чтобы избежать сильного снегопада.



Результатом стала убедительная победа Индийского национального конгресса, и Джавахарлал Неру стал первым демократически избранным премьер-министром Индии после почти 100 лет британского колониального правления между 1848 и 1947 годами.



Ранее на этой неделе официальные лица Избирательной комиссии расстелили г-ну Неги красную ковровую дорожку, когда он проголосовал по почте в преддверии выборов 12 ноября.



Индийские СМИ сообщили, что это был первый раз, когда г-н Неги не явился в кабину для голосования, решив вместо этого отправить свой бюллетень по почте из-за плохого состояния здоровья.



В 2014 году г-н Неги был назначен "лицом бренда" Избирательной комиссии в попытке стимулировать голосование и снялся в видео Google, призывающем людей голосовать на всеобщих выборах в этом году.



Когда он опубликовал свои статьи в среду, индийская газета The Tribute сообщила, что г-н Неги выступил с заявлением, в котором призвал молодежь голосовать.



"Молодежь должна выйти вперед, чтобы участвовать в демократическом процессе, поскольку это не только наше право, но и наша обязанность участвовать в выборах, не пренебрегая своим избирательным правом", — сказал он.



Выступая на предвыборном митинге в субботу, премьер-министр Индии Нарендра Моди воздал должное г-ну Неги. Правительство заявило, что он будет кремирован со всеми государственными почестями в своей деревне в Кальпе.

