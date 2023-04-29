



Первый "игорный" курорт на Ближнем Востоке - Wynn инвестирует $3,9 млрд

Компания Wynn Resorts Ltd. увеличила количество номеров в своем планируемом курорте у побережья Объединенных Арабских Эмиратов на 50% и заявила, что потратит почти $4 млрд на проект, который станет первым "игорным" курортом на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.



Wynn Al Marjan Island, расположенный на пляже, будет одним из крупнейших в мире игорных заведений с 1500 номерами и виллами, и строится в Рас-Аль-Хайме - эмирате, расположенном в 45 минутах езды от Дубая. Открытие, первоначально запланированное на 2026 год, будет отложено на год, говорится в заявлении Wynn.



Хотя правительство Рас-Аль-Хаймы не уточнило, что подразумевается под "игровыми зонами", высказывались предположения, что курорт Wynn может означать конец запрета на азартные игры, которые запрещены исламом.



"Знаковый силуэт Wynn Al Marjan Island преобразит и ускорит становление эмирата как крупного мирового туристического направления, а также создаст значительную ценность для его экономики за счет туризма и создания рабочих мест", - заявили в компании. "Проект проложит путь для ускоренного роста смежных секторов бизнеса".