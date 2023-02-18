



Первый еврейский мэр города в Греции скончался в возрасте 68 лет

Моисей Элисаф, считающийся первым еврейским мэром города в Греции, скончался в пятницу в возрасте 68 лет после непродолжительной борьбы с раком.



Элисаф, мэр Янины с 2019 года, была госпитализирована во время рабочей поездки в Афины в декабре, сообщает газета Kathimerini.



В Янине осталось всего несколько десятков евреев, где когда-то проживала одна из самых больших групп евреев-романиотов в Греции. Эта этническая община, коренная для этого региона, отличается от сефардских евреев, которые изначально были связаны с Пиренейским полуостровом.



Элисаф, в прошлом патологоанатом, в течение двух десятилетий был главой еврейской общины города и членом совета директоров Центрального еврейского совета Греции.



Большая часть довоенного еврейского населения Янины была убита во время Холокоста. Элисаф родился в 1954 году в семье, которая бежала во время войны в Тель-Авив, а потом вернулась в Грецию. Он окончил Афинский университет в 1979 году и работал с 1993 по 1994 год в медицинской школе имени Саклера при Тель-Авивском университете.



В 2019 году Элисаф рассказал "Гаарец", что регулярно навещает родственников в Израиле.



Он стал профессором Медицинской школы Янины, и его баллотирование на пост мэра в 2019 году стало его первым выходом на политическую арену. Во время кампании в качестве независимого центриста соперники пытались заявить, что он "связан с Моссадом или посольством Израиля". Элисаф победил действующего мэра города во втором туре, набрав 50,3% голосов.

