



Первый День матери без королевы: Чарльз III поделился архивными фото

В Великобритании День матери празднуют 19 марта. Сегодня с семейным праздником поздравлениями поделились Чарльз III и королева-консорт Камилла.



На официальной странице королевской семьи Чарльз III и его супруга опубликовали особые фотографии. Король показал архивный кадр, на котором изображен вместе с покойной Елизаветой II. На этой фотографии Чарльз III – еще малыш.



Это первый День матери, который Чарльз III проведет без мамы. 8 сентября 2022 года Елизавета II умерла, а ровно пол года назад, 19 сентября, состоялось прощание с королевой, правившей страной 70 лет.



Супруга короля Камилла также тронула своим снимком. На архивном фото она позировала рядом с мамой Розалинд Шенд. Мамочка Камиллы скончалась еще в 1994 году.



В подписи к снимкам Чарльз III почтил не только свою покойную мать, но и всех мам, живущих или покоящихся.