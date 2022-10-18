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Впервые в Израиле! Фьюжн-группа ChetMen 1.12.2022 – 2.12.2022 | Фото: Фотографии предоставлены пресс-службой Chet Man: @Мария Вишневская
18.10.2022 15:29 Александр Юзовский

Впервые в Израиле! Фьюжн-группа ChetMen 1.12.2022 – 2.12.2022

Впервые в Израиле! Уникальная международная группа ChetMen даст всего два концерта в рамках мирового тура.



Для любителей хорошей музыки – концерт этой группы великолепный подарок. Возможность побывать на концерте группы ChetMen. Окунуться в музыку фьюжн, в которой, как и в нашей жизни, сплетаются воедино разные элементы – джаз и блюз гармонично объединяются с фанком, поп-роком, этнической музыкой. И как в жизни, здесь много импровизации. Именно поэтому так важно, чтобы музыканты чувствовали друг друга, слышали друг друга.
Группа - прекрасное доказательство того, что люди, объединенные любовью к искусству, к музыке, не зависят от границ и условностей. Что настоящая задача искусства – дарить нам радость и настроение. 

Альбомы и синглы группы ChetMen неоднократно занимали лидирующие позиции хит-парадах. 

Группа ChetMen – эксклюзивный  международный проект, для любителей и ценителей музыки,  созданный уникальным  гитаристом Дмитрием Четверговым и бас-гитаристом Михаилом Менем. 


Дмитрий Четвергов – известный гитарист , аранжировщик и композитор, открывал концерт Joe Satriani, .
Михаил Мень – музыкант, певец, композитор, автор и продюсер проекта Made in Moscow с участием Гленна Хьюза и Джо Линн Тёрнера, участники легендарных групп Deep Purple и Rainbow.

В группу ChetMen входят профессиональные музыканты из разных стран, участники топовых проектов, играющие в разных стилях. 
ChetMen исполняет авторскую музыку. 

Альбомы и синглы группы ChetMen неоднократно занимали лидирующие позиции в  зарубежных топ-чартах. Композиция «Сарказм» удерживала 1-е место в iTunes Top 200 Tracks в категории «джаз» рекордные три с половиной недели. «Dubrava Live» заняла 5-е место в iTunes Top 200 Tracks в категории «джаз» во Франции. ChetMen – участники различных музыкальных фестивалей.

А в 2019 году группе выпала честь выступить на музыкальном фестивале Septembre Musical в столице европейского джаза Монтрё (Швейцария) со своим сольным концертом. 

Ждем вас на концерте !

1.12.22 Тель Авив клуб «Шаблюль», Четверг 21:00
2.12.22 Хайфа клуб «Бит», Пятница 21:00

Заказ билетов: https://biletru.co.il/events/gruppa-chetmen-v-izraile/

 Cтраница фейсбука https://www.facebook.com/ArtSyntezPlus

Продюсер проекта: Art-Syntez Vertex Israel LTD

www.artsynthese.co.il


Фотографии предоставлены пресс-службой Chet Man:
@Мария Вишневская

PR: Smith Media

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