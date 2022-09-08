Новости » Life Style
Первое заявление короля Британии Чарльза
08.09.2022 21:27 Евгения Маркова

Первое заявление короля Британии Чарльза

Первое заявление короля Британии Чарльза:

"В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева. Я знаю, что её потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру" 

Официально его провозгласят новым британским монархом на заседании совета престолонаследия, который соберётся в ближайшее время.

Национальный траур в Британии продлится 10 дней.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы