



Первое заявление короля Британии Чарльза

Первое заявление короля Британии Чарльза:



"В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева. Я знаю, что её потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру"



Официально его провозгласят новым британским монархом на заседании совета престолонаследия, который соберётся в ближайшее время.



Национальный траур в Британии продлится 10 дней.