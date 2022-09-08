Первое заявление короля Британии Чарльза
Первое заявление короля Британии Чарльза:
"В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева. Я знаю, что её потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру"
Официально его провозгласят новым британским монархом на заседании совета престолонаследия, который соберётся в ближайшее время.
Национальный траур в Британии продлится 10 дней.