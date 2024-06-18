



Первое официальное появление на публике ударило по здоровью Кейт Миддлтон

Первый официальный выход онкобольной принцессы Кэтрин на публику ударили по ее здоровью.



По словам источников, приближенных к королевской семье, появление на параде в честь дня рождения короля вымотали Кейт Миддлтон.



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Теперь ей предстоит восстановить свои силы и продолжить тяжелое лечение от рака.



Напомним, что на днях супруга принца Уильяма вместе с детьми посетила парад. На мероприятии она вместе с семьей стояла на балконе и улыбалась.

