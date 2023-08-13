Новости » Life Style
Первая женщина-хареди вступила в МАГАВ
13.08.2023 17:10 Наталья Богинская

Первая женщина-хареди вступила в МАГАВ

38-летняя Авишаг Ширан Малка из Афулы – единственный солдат-харедим в пограничной полиции. На службе она носит униформу, включающую длинную юбку, закрывающую колени, и головной убор.

Малка замужем и растит двух сыновей семи и четырех лет, посещающих ультраортодоксальные школы. Она не видит противоречия между своим образом жизни и военным долгом. 

“Я очень горжусь тем, что служу в МАГАВ, и я бы порекомендовала другим женщинам-хареди поступить в армию”, – говорит она. “Вполне возможно сочетать образ жизни харедим с оперативной работой”.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы