



Первая женщина-хареди вступила в МАГАВ

38-летняя Авишаг Ширан Малка из Афулы – единственный солдат-харедим в пограничной полиции. На службе она носит униформу, включающую длинную юбку, закрывающую колени, и головной убор.



Малка замужем и растит двух сыновей семи и четырех лет, посещающих ультраортодоксальные школы. Она не видит противоречия между своим образом жизни и военным долгом.



“Я очень горжусь тем, что служу в МАГАВ, и я бы порекомендовала другим женщинам-хареди поступить в армию”, – говорит она. “Вполне возможно сочетать образ жизни харедим с оперативной работой”.