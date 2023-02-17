



“Первая в столетии построенная синагога в арабском мире” открывается в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты в четверг открыли центр, в котором расположены мечеть, церковь и первая в стране официальная синагога с целью содействия межконфессиональному сосуществованию в мусульманской стране.



На церемонии открытия в четверг главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис прикрепил мезузу ко входу в новую синагогу Моисея Бен-Маймона, которая, стала “первой специально построенной синагогой в арабском мире почти за столетие”.



“Центр станет платформой для обучения и диалога, моделью мирного сосуществования”, – сказал его президент Мохамед Халифа Аль Мубарак. “Посетителей приглашают принять участие в религиозных службах, экскурсиях, празднованиях и возможности познакомиться с верой”.



Три молитвенных дома имеют одинаковую высоту и одинаковые внешние размеры.



The opening of the Abrahamic Family House in Abu Dhabi is a reflection of the vision of HH Sheikh Mohamed bin Zayed to further human fraternity. It embodies the UAE's values ​​of mutual respect and peaceful coexistence. pic.twitter.com/wBGRbtt4HL — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) February 17, 2023

The opening of the Abrahamic Family House in Abu Dhabi is a reflection of the vision of HH Sheikh Mohamed bin Zayed to further human fraternity. It embodies the UAE's values ​​of mutual respect and peaceful coexistence. pic.twitter.com/wBGRbtt4HL — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) February 17, 2023

Ассоциация еврейских общин Персидского залива поблагодарила ОАЭ за открытие еще одного молитвенного дома в регионе.“Мы особенно рады видеть еще одну синагогу, построенную в ССЗ – Совете сотрудничества стран Персидского залива”, – говорится в заявлении. “Есть что-то особенное в том, что синагога строится в мусульманской стране”.В пятницу местная еврейская община проведет субботнюю молитву в синагоге под руководством главного раввина ОАЭ Иегуды Сарны. В воскресенье свиток Торы, подаренный президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, будет доставлен в синагогу.