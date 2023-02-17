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“Первая в столетии построенная синагога в арабском мире” открывается в ОАЭ
17.02.2023 19:11 Наталья Богинская

“Первая в столетии построенная синагога в арабском мире” открывается в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты в четверг открыли центр, в котором расположены мечеть, церковь и первая в стране официальная синагога с целью содействия межконфессиональному сосуществованию в мусульманской стране.

На церемонии открытия в четверг главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис прикрепил мезузу ко входу в новую синагогу Моисея Бен-Маймона, которая, стала “первой специально построенной синагогой в арабском мире почти за столетие”.

“Центр станет платформой для обучения и диалога, моделью мирного сосуществования”, – сказал его президент Мохамед Халифа Аль Мубарак. “Посетителей приглашают принять участие в религиозных службах, экскурсиях, празднованиях и возможности познакомиться с верой”.

Три молитвенных дома имеют одинаковую высоту и одинаковые внешние размеры.


Ассоциация еврейских общин Персидского залива поблагодарила ОАЭ за открытие еще одного молитвенного дома в регионе.

“Мы особенно рады видеть еще одну синагогу, построенную в ССЗ – Совете сотрудничества стран Персидского залива”, – говорится в заявлении. “Есть что-то особенное в том, что синагога строится в мусульманской стране”.

В пятницу местная еврейская община проведет субботнюю молитву в синагоге под руководством главного раввина ОАЭ Иегуды Сарны. В воскресенье свиток Торы, подаренный президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, будет доставлен в синагогу.

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