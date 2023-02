Первая, специально построенная за 100 лет: в ОАЭ открыли синагогу

В четверг, 16 февраля, ОАЭ открыли центр, в котором расположена первая в стране официальная синагога.



На церемонии присутствовал главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис, который прикрепил мезузу ко входу в новую синагогу Моисея Бен-Маймона.



"Она стала первой специально построенной синагогой в арабском мире почти за столетие", - пояснил раввин.



Дом семьи Авраама, открытый в Абу-Даби, с тремя молитвенными домами в одном месте, является первым в своем роде.



"Центр станет платформой для обучения и диалога, моделью сосуществования. Посетителей приглашают принять участие в религиозных службах, экскурсиях, празднованиях и возможности познакомиться с верой", - сказал президент центра Мохамед Халифа Аль Мубарак.

The opening of the Abrahamic Family House in Abu Dhabi is a reflection of the vision of HH Sheikh Mohamed bin Zayed to further human fraternity. It embodies the UAE's values ​​of mutual respect and peaceful coexistence. pic.twitter.com/wBGRbtt4HL

This is the moment that the Chief Rabbi fixed the first mezuzzah at the entrance to the first purpose built synagogue in the Arab world for nearly a century: The Moses Ben Maimon Synagogue in Abu Dhabi.@abrahamicfh pic.twitter.com/TFmqxgxJ2H