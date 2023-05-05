



Первая леди США Джилл Байден прибыла в Лондон на коронацию короля Чарльза

Первая леди Джилл Байден будет представлять Соединенные штаты в Лондоне на коронации короля Карла II в субботу. Президент США Джо Байден на коронации присутствовать не будет.



Ни один американский президент никогда не присутствовал на британской коронации. Первая леди путешествует с Финнеган Байден, одной из ее внучек. Джилл Байден было всего 2 года, когда Елизавета была коронована в июне 1953 года. Королева Елизавета II занимала трон семь десятилетий до своей смерти в сентябре в возрасте 96 лет.



Находясь в Лондоне, первая леди занимается мягкой дипломатией. Часть пятницы она провела на Даунинг-стрит, 10, официальной резиденции премьер-министра, встречаясь с Акшатой Мурти, женой премьер-министра Риши Сунака. Женщины также планировали встретиться с ветеранами и их семьями, участвующими в программе здоровья и хорошего самочувствия.



Первая леди также встретится с сотрудниками посольства США в Лондоне в пятницу перед посещением приема, который король Карл III устраивает в Букингемском дворце.



В субботу Джилл Байден будет представлять Соединенные Штаты на коронации в Вестминстерском аббатстве, сидя среди нескольких сотен глав государств, членов королевской семьи из других стран и других гостей, которые были приглашены посмотреть, как будут коронованы Чарльз и его жена Камилла. После этого она примет участие в приеме, организованном послом США Джейн Хартли.



Джилл Байден также примет участие в воскресном обеде, устроенном Сунаком и Мурти в их резиденции на Даунинг-стрит перед ее вылетом обратно в Вашингтон.



Джо Байден подвергся некоторой критике за пропуск коронации, но Белый дом сослался на прецедент своего решения. Дуайт Эйзенхауэр, который был президентом в 1953 году, также не присутствовал на коронации Елизаветы.

