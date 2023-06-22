



Первая леди отреагировала на комментарий Путина о еврействе Зеленского

Первая леди Украины Елена Зеленская осудила президента России Владимира Путина за его слова о том, что ее муж – президент Украины Владимир Зеленский - на самом деле якобы не еврей.



"Я не знаю, как в политическом контексте можно вообще обсуждать чью-то национальность. Это очень позорно", - цитирует первую леди "The Jerusalem Post".



Напомним, что президент РФ в очередной раз попытался оскорбить главу украинского государства, сказав, что его "еврейские друзья" якобы говорят, что "Зеленский - не еврей, он "позор" для еврейского народа".



В интервью изданию Зеленская также рассказала о своей жизни в условиях войны.



"Я не думаю, что мой день сильно отличается от дня обычной украинской женщины", - сказала жена президента, добавив, что ее утро начинается с просмотра новостей, чтобы узнать, куда за ночь попали российские ракеты.



По ее словам, в течение дня она ходит в офис и работает над такими проектами, как программа психического здоровья, улучшение школьных обедов и помощь жертвам домашнего насилия, кроме того, дает интервью и проводит телефонные и видеозвонки.



Также, как Зеленская рассказала, что в лучшем случае может пересечься со своим супругом на обед в офисе.



"Если нам повезет, мы встречаемся на обед в офисе. Сейчас никто из нас не может позволить себе ни отдыха, ни развлечений", - отметила первая леди.



Как сообщал Mignews, Зеленский заявил, что выслушал доклад ГУ разведки Минобороны и СБУ о том, что РФ рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции.