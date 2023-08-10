



Пэрис Хилтон рассказала о своей “суперсиле”

Пэрис Хилтон рассказала о своей “суперсиле“ в обширном интервью Us Weekly. 42-летняя светская львица украсила обложку журнала с заголовком “Слава, семья и все“, пишет Daily Mail.



Диджея и звезду реалити-шоу, прославившуюся в начале 2000-х годов, спросили, как ей удавалось сохранять свой статус на протяжении всех этих лет.

“Я могу заглянуть в будущее! “ — со смехом ответила Пэрис.



“Я всегда опережалa свое время, будь то реалити-шоу, социальные сети, мода, музыка. Может быть, это быть Водолеем — я не знаю! Это просто часть моей суперспособности“, — добавила Пэрис.



Знаменитость также поделилась подробностями о том, что ее реалити-шоу Paris In Love было продлено на второй сезон.



“Он выйдет позже в этом году на Peacock! Первый сезон был посвящен свадьбе, а теперь он просто [подробнее] о следующем этапе моей жизни — быть мамой Феникса. Я очень взволнована”, — сказала Пэрис.



42-летний Картер Реум и Пэрис поженились в Лос-Анджелесе в ноябре 2021 года, а в январе объявили о рождении сына Феникса, родившегося в результате суррогатного материнства.



“Я не могу дождаться, когда у [Феникса] появится сестра”, — призналась Пэрис.



Звезда недавно запустила 11:11 Media, глобальную развлекательную компанию, специализирующуюся на производстве контента о моде и образе жизни на нескольких платформах, включая фильмы, телевидение, музыку, книги, потребительские товары и многое другое.



Пэрис также рассказала о своем подходе к музыкальной карьере и о том, как она попала в диджеинг.



“Я [наняла] лучших людей в бизнесе, чтобы они научили меня всему, что нужно знать об этом, потому что на самом деле это очень техническое занятие. Я очень много работала, чтобы действительно проявить себя, и это просто потрясающе — иметь возможность играть на крупнейших музыкальных фестивалях по всему миру и в лучших ночных клубах и просто нести свою любовь к музыке”, — сказал Пэрис.



Она также задумалась о том, чтобы стать защитником жестокого обращения с молодежью после того, как задокументировала свой опыт в школе-интернате в своих мемуарах и документальном фильме 2020 года.



“Я так горжусь всей той работой, которую я проделала, которая уже изменила законы в 10 штатах, чтобы защитить детей от жестокого обращения. Я так горжусь всем, через что я прошла, и той женщиной, которой я стала сегодня. Я превратила свою боль в цель”, — сказала Пэрис.



Пэрис также является продюсером нового подкаста “История величайших ночных клубов мира”.



