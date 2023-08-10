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Пэрис Хилтон поделилась романтическим видео со своим мужем
10.08.2023 21:23 Наталья Богинская

Пэрис Хилтон поделилась романтическим видео со своим мужем

Пэрис Хилтон счастлива в отношениях с Картером Реумом. Звезда наслаждается семейной жизнью и воспитанием ребенка. 

Пара отдыхает в романтическом путешествии в Грецию. Пэрис решила поддаться любовному настроению и смонтировала ролик из кадров из семейного архива. 

Известная блондинка показала трогательные моменты с Картером.

Супруги страстно целовались, нежились на пляже и веселились на семейных торжествах. Реум поддерживал жену на ее выступлениях. Супруги отдались чувствам во время ночной прогулки на побережье. Молодые родители обнялись и нежно поцеловались. Пэрис сопроводила видео новым хитом своей подруги, певицы Биби Рекса и диджея Дэвида Гетти.

"Картер, ты один на миллион!" – написала Хилтон.

 

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