



Пэрис Хилтон поделилась романтическим видео со своим мужем

Пэрис Хилтон счастлива в отношениях с Картером Реумом. Звезда наслаждается семейной жизнью и воспитанием ребенка.



Пара отдыхает в романтическом путешествии в Грецию. Пэрис решила поддаться любовному настроению и смонтировала ролик из кадров из семейного архива.



Известная блондинка показала трогательные моменты с Картером.



Супруги страстно целовались, нежились на пляже и веселились на семейных торжествах. Реум поддерживал жену на ее выступлениях. Супруги отдались чувствам во время ночной прогулки на побережье. Молодые родители обнялись и нежно поцеловались. Пэрис сопроводила видео новым хитом своей подруги, певицы Биби Рекса и диджея Дэвида Гетти.



"Картер, ты один на миллион!" – написала Хилтон.



