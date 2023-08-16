



Пэрис Хилтон отдыхает с сыном и мужем на Гавайях, где бушуют пожары

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон была сфотографирована на Мауи с мужем и сыном. Гавайский курорт, где решила отдыхать знаменитость с семьей, расположен всего в 48 километрах от разрушенного лесными пожарами города Лахайна, пишет Daily Mail.



Наследницу крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton заметили с сыном Фениксом на руках, когда они наслаждались пляжным отдыхом на курорте в Вайлеа. Вместе с ними муж Пэрис Картер Реум.



"Изначально это была запланированная семейная поездка и она ездила на Мауи с самого рождения. У нее там много друзей и это для нее второй дом, — рассказывает источник, близкий к Хилтон. — Когда они прибыли, они собрали припасы, пожертвовали местным приютам и нуждающимся, и сделали значительные пожертвования".



В июле знаменитость рассказывала о предстоящей поездке на Гавайи, отмечая, что не может дождаться, пока Феникс станет "немного взрослее, чтобы я могла брать его с собой куда угодно".



В результате пожаров на Мауи было разрушено или повреждено около 2200 строений, а ущерб оценивается в 6 миллиардов долларов.



