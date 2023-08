Пэрис Хилтон отдыхает на Мауи в 50 км от “города надгробий”, где погибли люди

Пэрис Хилтон была замечена 12 августа улыбающейся на пляже в Мауи со своим мужем и сыном, несмотря на то, что власти Гавайев попросили отдыхающих уехать, чтобы освободить гостиничные номера для пострадавших от лесных пожаров жителей. Об этом пишет DailyMail.



Хилтон была сфотографирована на курорте в Вайли, всего в 50 милях от города Лахайна, разрушенного самым сильным лесным пожаром в Соединенных Штатах за 100 лет. Небольшой пожар в районе Кихеи на юге Мауи все еще горел 12 августа, всего в 8 км от места отдыха звездной пары.



Пэрис прибыла на остров 8 августа со своим мужем Картером Реумом и восьмимесячным сыном Фениксом – в тот же день лесные пожары опустошили Лахайну и сожгли ее дотла.



Хилтон регулярно бывает на Гавайях, и на протяжении десятилетий ее фотографировали там несколько раз. 23 июля она рассказала журналу People, что планирует еще одну поездку – первую со своим сыном Фениксом.



“Я просто не могу дождаться Гавайев, потому что я не могу дождаться, когда он будет со всеми своими кузенами”, – рассказала Пэрис. “Поэтому я просто не могу дождаться этой поездки. Это будет так необычно”.



9 августа Управление по туризму Гавайев попросило туристов покинуть страну.



“Посетителей, которые совершают второстепенные поездки, просят покинуть Мауи, и в настоящее время второстепенные поездки на Мауи настоятельно не рекомендуются”, – написало ведомство. “Наши ресурсы и внимание должны быть сосредоточены на помощи жителям, которые были вынуждены эвакуироваться”.



Джейсон Момоа, родившийся в Гонолулу, на острове Оаху, в субботу призвал туристов уезжать.



“Мауи сейчас не место для отпуска”, – написал он в Instagram. “Не убеждайте себя, что ваше присутствие необходимо на острове, который так сильно страдает. Это означает, что чем меньше посетителей на острове используют критически важные ресурсы, которые стали крайне ограниченными, тем лучше”.



По данным властей, в Западном Мауи повреждено или разрушено не менее 2200 зданий, почти все из них жилые. По всему острову ущерб оценивается почти в 6 миллиардов долларов. Жители Мауи возмущены туристами, купающимися на пляжах, в то время как местные жители все еще считают погибших.



“Туристы купаются в тех же водах, в которых три дня назад погибли наши люди”, – сказал ВВС один из местных жителей. “Теперь есть два Гавайских острова. Гавайи, на которых мы живем, и Гавайи, на которых живут они”.



Источник, близкий к Хилтон, сообщил изданию: “Она всегда помогала. Мауи всегда занимал особое место в ее сердце. Она собирала припасы и развозила их по приютам и нуждающимся. Она продолжает это делать”.

