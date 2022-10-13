



Пэрис Хилтон обвинила сотрудников школы в насилии

Пэрис Хилтон обвинила сотрудников школы Прово-Каньон в штате Юта в издевательствах, домогательстве и сексуальном насилии.

По данным Page Six, об этом она рассказала в статье New York Times.

По словам Хилтон, в школе у нее и других учениц насильно "проводили осмотр шейки матки".

"Это должна была быть школа, но уроки были вообще неважны. На меня постоянно кричали, с того момента, как я открывала глаза утром и до вечера, пока я не ложилась спать. Это была непрерывная пытка", — рассказала она.

По словам Пэрис, учеников насильно кормили лекарствами, могли бросить в карцер на сутки.

"Очень поздно ночью, примерно в 3 или 4 часа утра, они приводили меня и других девушек в некую комнату и проводили медицинские осмотры", — вспомнила она.

По словам Хилтон, этот осмотр проводили два разных сотрудника, которые заставляли лежать девочек смирно.

"Я плакала, пока они удерживали меня и говорили: "Нет!". Они просто сказали: "Заткнись. Лежи спокойно, или отправишься в карцер". Мне важно рассказать об этих болезненных моментах, чтобы я могла исцелиться и помочь положить конец этому насилию", — отметила Хилтон.