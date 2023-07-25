



Перевод сообщений и другие обновления в Threads

В новой социальной сети Threads появилась вкладка “Подписки”, позволяющая видеть только сообщения тех людей, за которыми следит пользователь. Об этом сообщил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.



Управлять отображением ленты “Подписки” можно при нажатии на иконку “Домой” или логотип Threads в верхней части дисплея. Однако после закрытия приложения главный экран возвращается из хронологического отображения к алгоритмическому.



Кроме этого, Threads “одолжил” и некоторые другие функции Twitter, который теперь известен как X. Теперь сообщения можно переводить непосредственно в приложении, нажав на соответствующую иконку.



Также появилась функция отображения понравившихся постов в пользовательском профиле, которую можно использовать в качестве закладок.

