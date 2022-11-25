



Перестали рожать: в Южной Корее - демографический кризис

Южная Корея переживает демографический кризис, поскольку многие женщины в стране просто перестали рожать.



Статистическое агентство Южной Кореи объявило в сентябре, что общий коэффициент рождаемости - среднее число детей, рожденных каждой женщиной в репродуктивном возрасте, - в прошлом году составил 0,81. Это самый низкий показатель в мире третий год подряд, сообщает Associated Press.



Население Южной Кореи впервые сократилось в 2021 году, что вызвало опасения, что это негативное явление может нанести серьезный ущерб экономике из-за нехватки рабочей силы, а также из-за того, что пенсионеров будет больше, чем налогоплательщиков.



Южнокорейская молодежь утверждает, что в отличие от своих родителей, бабушек и дедушек, они не чувствуют себя обязанными иметь семью. Они ссылаются на неопределенность рынка труда, дорогое жилье, гендерное и социальное неравенство, низкий уровень социальной мобильности и огромные расходы на воспитание детей.



Официальных данных о том, сколько южнокорейцев решили не жениться и не заводить детей, нет. Но отчеты национального статистического агентства показывают, что в прошлом году в Южной Корее было заключено около 193 000 браков по сравнению с пиковым показателем в 430 000 в 1996 году.



Кроме этого, по данным агентства, в прошлом году в Южной Корее родилось около 260 600 детей по сравнению с 691 200 в 1996 году.