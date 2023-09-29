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Перешли на новый уровень: Ди Каприо познакомил свою новую девушку с мамой
29.09.2023 19:59 Наталья Богинская

Перешли на новый уровень: Ди Каприо познакомил свою новую девушку с мамой

Недавно стало известно, что Леонардо Ди Каприо встречается с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти. На днях актер был замечен в Милане вместе с мамой и новой девушкой.

Они попали в объективы папарацци на выходе из библиотеки Амброзии и пенотеки. 

По словам источника, Ди Каприо официально встречается с Черетти и их отношения “перешли на новый уровень”. Особенно после того, как она познакомилась с мамой актера, играющей важную роль в его жизни.

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