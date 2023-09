Перешли на новый уровень: Ди Каприо познакомил свою новую девушку с мамой

Недавно стало известно, что Леонардо Ди Каприо встречается с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти. На днях актер был замечен в Милане вместе с мамой и новой девушкой.



Они попали в объективы папарацци на выходе из библиотеки Амброзии и пенотеки.



По словам источника, Ди Каприо официально встречается с Черетти и их отношения “перешли на новый уровень”. Особенно после того, как она познакомилась с мамой актера, играющей важную роль в его жизни.

Leonardo DiCaprio and new girlfriend Vittoria Ceretti hit another Paris party https://t.co/ua8NkLV41m pic.twitter.com/s6F7eQw4xt