



Перес Хилтон завела ребенка

У Пэрис Хилтон родился первый ребенок. Об этом она сообщила в своих соцсетях, опубликовав фотографию с новорожденным сыном.



Однако, Пэрис и ее супруг Картер Реум обратились к услугам суррогатной матери. По ее словам, она всегда мечтала стать матерью и она рада, что наконец-то ее семья пополнилась.



Пэрис в своих интервью ранее говорила, что хочет двоих или троих детей. И готова прибегнуть к процедуре ЭКО. Знаменитость хочет родить сначала сына, а потом дочь или близнецов.



Осенью 2021 года Пэрис Хилтон в возрасте 40 лет впервые вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Картер Реум. Известно, что у мужчины есть дочь от предыдущего союза.

