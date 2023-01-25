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Перес Хилтон завела ребенка
25.01.2023 11:40 Аркадий Бочаровский

Перес Хилтон завела ребенка

У Пэрис Хилтон родился первый ребенок. Об этом она сообщила в своих соцсетях, опубликовав фотографию с новорожденным сыном. 

Однако, Пэрис и ее супруг Картер Реум обратились к услугам суррогатной матери. По ее словам, она всегда мечтала стать матерью и она рада, что наконец-то ее семья пополнилась. 

Пэрис в своих интервью ранее говорила, что хочет двоих или троих детей. И готова прибегнуть к процедуре ЭКО. Знаменитость хочет родить сначала сына, а потом дочь или близнецов.

Осенью 2021 года Пэрис Хилтон в возрасте 40 лет впервые вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Картер Реум. Известно, что у мужчины есть дочь от предыдущего союза.
 

 

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