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iPhone камера
14.07.2023 00:38 Евгения Маркова

Перепутали с работой ИИ: Фото, сделанное на iPhone, не пустили на фотоконкурс

Фотография, сделанная на iPhone, оказалась настолько качественной, что ее ошибочно перепутали с работой искусственного интеллекта и исключили из фотоконкурса. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что Сьюзи Догерти, мать м18-летнего Каспара, распечатала снимок сына, на котором он позирует с манекенами на выставке Gucci, и отправила его на местный фотоконкурс в Сиднее.

Несмотря на положительное впечатление от фотографии, судьи решили исключить работу с конкурса, считая, что она была создана искусственным интеллектом.

Это вызвало некоторое замешательство у Сьюзи и ее сына, однако Каспар не расстроился, а наоборот принял это за комплимент. 

“Если фотографию приняли за работу ИИ, значит, она действительно получилась хорошей”, – решил он.

История вызвала в сети обширную полемику о границах между фотографией, сделанной человеком, и работой искусственного интеллекта.

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