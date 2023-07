Перепутали с работой ИИ: Фото, сделанное на iPhone, не пустили на фотоконкурс

Фотография, сделанная на iPhone, оказалась настолько качественной, что ее ошибочно перепутали с работой искусственного интеллекта и исключили из фотоконкурса. Об этом пишет The Guardian.



Сообщается, что Сьюзи Догерти, мать м18-летнего Каспара, распечатала снимок сына, на котором он позирует с манекенами на выставке Gucci, и отправила его на местный фотоконкурс в Сиднее.



Несмотря на положительное впечатление от фотографии, судьи решили исключить работу с конкурса, считая, что она была создана искусственным интеллектом.



Это вызвало некоторое замешательство у Сьюзи и ее сына, однако Каспар не расстроился, а наоборот принял это за комплимент.



“Если фотографию приняли за работу ИИ, значит, она действительно получилась хорошей”, – решил он.



История вызвала в сети обширную полемику о границах между фотографией, сделанной человеком, и работой искусственного интеллекта.

