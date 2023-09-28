



“Перепой звезду”: Надежда Михалкова будет вести шоу вместе с Ларисой Гузеевой

Актриса редко принимает участие в развлекательных проектах, но скоро ее можно будет увидеть в шоу на телевидении. В октябре на Первом стартует новое музыкальное шоу “Перепой звезду”, где обычные люди бросят вызов звездам шоу-бизнеса, чтобы выяснить, кто лучше поет.



По правилам шоу первый куплет песни начинает исполнять аматор, а затем в дело вступает знаменитость. Сразиться вокальными данными на сцене решились более шестидесяти артистов: Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин и многие другие.



Не менее звездный состав собрался и в жюри – Лариса Гузеева, Петр Дранга, Егор Кончаловский, Денис Казанский и Надежда Михалкова.



Отметим, что Надежда очень редко появляется на светских мероприятиях и еще реже участвует в развлекательных проектах. С шоу-бизнесом Михалкова держит дистанцию. Но, видимо, теперь решила изменить своим правила. Свое участие в проекте она прокомментировала так: “Выступление на сцене – это не только голос, но и атмосфера, которую участник приносит с собой. Вопрос: сможет ли он проникнуть в сердца слушателей? Это и послание зрителям: ты тоже можешь, как я! Любой человек, который поет и чувствует в себе потенциал, может оказаться на сцене”.



В июле Лариса Гузеева опубликовала в фото из гримерной, не став раскрывать, над каким проектом работает. Теперь все прояснилось.



“Это очень человечная история. Не всем благоволит судьба, не все родились в семье, где родители ими занимались, вовремя отдали в музыкальную школу. Шоу ''Перепой звезду! '' дарит людям тот шанс, что однажды не выпал”, – делится Гузеева.



Съемки в “Перепой звезду” ведущая будет совмещать со съемками в “Давай поженимся”.