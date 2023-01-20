Перекрытие дорог: полиция Тель-Авива готовится к вечерей акции протеста
Акция протеста против судебно-правовой реформы министра Ярива Левина состоится в субботу вечером в Тель-Авиве. Как и на прошлой неделе, центральные дороги в Тель-Авиве и Рамат-Гане будут перекрыты за несколько часов до начала демонстрации.
С 18:45 движение транспортных средств будет закрыто по следующим улицам:
- Улица Жаботинского в Рамат-Гане будет перекрыта для движения от улицы Абба Гилель до перекрестка на юге.
- Дорога Менахема Бегина будет закрыта для движения от перекрестка с дорогой Намир в обоих направлениях.
- Улица Араби Нахаль будет закрыта для движения транспорта от улицы Игаль Алона до улицы Менахема Бегина в западном направлении.
- Улица Менахема Бегина будет закрыта для движения от улицы Шауль а-Мелех до улицы Хашмонаим в обоих направлениях.
- Улица Хамсгар будет перекрыта для движения от улицы Ицхак Саде до улицы Менахема Бегина в северном направлении.
- Дерах Намир будет перекрыто движение от ул. Панкас до ул. Шауль а-Мелех в южном направлении.