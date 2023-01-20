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Перекрытие дорог: полиция Тель-Авива готовится к вечерей акции протеста
20.01.2023 15:30 Евгения Маркова

Перекрытие дорог: полиция Тель-Авива готовится к вечерей акции протеста

Акция протеста против судебно-правовой реформы министра Ярива Левина состоится в субботу вечером в Тель-Авиве. Как и на прошлой неделе, центральные дороги в Тель-Авиве и Рамат-Гане будут перекрыты за несколько часов до начала демонстрации. 

С 18:45 движение транспортных средств будет закрыто по следующим улицам:

  • Улица Жаботинского в Рамат-Гане будет перекрыта для движения от улицы Абба Гилель до перекрестка на юге.
  • Дорога Менахема Бегина будет закрыта для движения от перекрестка с дорогой Намир в обоих направлениях.
  • Улица Араби Нахаль будет закрыта для движения транспорта от улицы Игаль Алона до улицы Менахема Бегина в западном направлении.
  • Улица Менахема Бегина будет закрыта для движения от улицы Шауль а-Мелех до улицы Хашмонаим в обоих направлениях.
  • Улица Хамсгар будет перекрыта для движения от улицы Ицхак Саде до улицы Менахема Бегина в северном направлении.
  • Дерах Намир будет перекрыто движение от ул. Панкас до ул. Шауль а-Мелех в южном направлении.

 

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