



Перекрытие дорог: полиция Тель-Авива готовится к вечерей акции протеста

Акция протеста против судебно-правовой реформы министра Ярива Левина состоится в субботу вечером в Тель-Авиве. Как и на прошлой неделе, центральные дороги в Тель-Авиве и Рамат-Гане будут перекрыты за несколько часов до начала демонстрации.



С 18:45 движение транспортных средств будет закрыто по следующим улицам: