



Переход на круглосуточную работу КПП Алленби для палестинцев снова отложен

Израиль отложил круглосуточное открытие контрольно-пропускного пункта Алленби, который в основном используется палестинцами из Иудеи и Самарии в качестве основного пункта выезда для зарубежных поездок.



Это вторая задержка проекта с тех пор, как премьер-министр Яир Лапид пообещал президенту США Джо Байдену в июле, что он увеличит часы работы перехода.



США настаивают на том, чтобы Израиль придерживался последней даты расширения, установленной в понедельник. В воскресенье днем ​​министерство транспорта заявило, что план был отложен до утверждения его советом администрации аэропорта Израиля.



Большинству палестинцев, проживающих в Иудее и Самарии, запрещено путешествовать через аэропорт Бен-Гурион. Вместо этого они пересекают соседнюю Иорданию через мост Алленби и вылетают из иорданского аэропорта в Аммане.