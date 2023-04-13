



Перед Песахом МВД отменил 5000 очередей на получение загранпаспорта



Генеральный директор Управления по делам населения Эяль Сису прокомментировал аферу с продажей очередей на продление загранпаспортов. В интервью Кан Бет он рассказал о том, что перед праздником было отменено около 5000 очередей, которые были заказаны ботами на продажу. Он подчеркнул: "Я призываю всех - никто не должен платить денег за очередь. Мы очень серьезно подошли к этому вопросу, прилагая усилия, чтобы разобраться с ним".





Сисо сказал, что у него нет данных о том, за сколько продаются очереди, но, по его словам, речь идет о цене от 200 до 500 шекелей. Он пояснил, что "я узнал об этом явлении от сотрудников. Они видели, как очереди занимались в течение нескольких минут. Мы определили номера, которые их занимают. Вы видите один номер, с которого было заказано 110 очередей, другой - более 60. Мы удалили около 5000 очередей перед праздником".



"Если вы попытаетесь сегодня, вы, вероятно, не найдете приема в ближайшие несколько месяцев. Если вы попробуете в воскресенье, то найдете запись на ближайшие несколько дней-месяцев, потому что так работает система", - объяснил Сисо. "Если смотреть на большие цифры, то феномен продаж не очень велик".



Он подробно остановился на трудностях в ведомстве и добавил, что "существует значительный пробел в почти миллион паспортов, которые люди ждут". В чем причина такого разрыва? Не только вирус короны. Также в том, что людям нужны биометрические паспорта, и они должны приходить физически. У нас 600 сотрудников, которые занимаются этим. В ближайшие дни мы разработаем план, включающий небольшое добавление сотрудников и технологические изменения".