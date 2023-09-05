



Перебои в движении поездов: обнаружена неисправность электропроводки

Сегодня утром, 5 сентября, Израильские железные дороги объявили, что из-за неисправности в электросети железных дорог в районе Хадеры происходят временные изменения и задержки в движении поездов на станциях Биньямин, Хадера и Нетания, а также в движении поездов на прибрежных участках (линия Хайфа-Тель-Авив).



"Станция Кейсария Пардес Хана временно закрыта для работы до устранения неисправности. До соответствующих станций заказаны маршрутные такси, но рекомендуется использовать альтернативный общественный транспорт. Поездные бригады работают над устранением неисправности и возвращением движения в нормальный график", — сообщили в Израильских железных дорогах.

