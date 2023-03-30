



Pepsi впервые за 15 лет меняет логотип

Производитель газированных напитков представил новый логотип и систему визуальной идентификации своего "флагманского продукта", пишет Dieline.



Изменения связаны со 125-летием Pepsi.



При создании нового логотипа компания решила не отказываться от узнаваемого красно-бело-синего глобуса, изображенного на банках и бутылках с напитком.



Изменения коснулись расположения полос внутри сферы. Словесный знак Pepsi поместили внутрь земного шара. Долгие годы он находился под ним или рядом с ним.

