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Pepsi впервые за 15 лет меняет логотип
30.03.2023 06:29 Ирина Демьянова

Pepsi впервые за 15 лет меняет логотип

Производитель газированных напитков представил новый логотип и систему визуальной идентификации своего "флагманского продукта", пишет Dieline. 

Изменения связаны со 125-летием Pepsi.

При создании нового логотипа компания решила не отказываться от узнаваемого красно-бело-синего глобуса, изображенного на банках и бутылках с напитком. 

Изменения коснулись расположения полос внутри сферы. Словесный знак Pepsi поместили внутрь земного шара. Долгие годы он находился под ним или рядом с ним.
 

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