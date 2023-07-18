



Пенсионерка ушла от молодого мужа: вместо секса были одни споры

Пожилая британка Айрис Джонс решила уйти от молодого мужа Мохамеда Ибрагима, поскольку в их совместной жизни стало меньше секса, но больше споров.



По данным Dailystar, она променяла египтянина, моложе его на 46 лет, на кота.



В браке парочка прожила всего два года. Пенсионерка из Великобритании прославилась тем, что откровенно рассказывала об их активной сексульной жизни.



"Никогда не ожидала, что влюблюсь в кого-то на 46 лет моложе меня. Я любила все в Мохаммеде. Но это стало тяжелой работой. Раньше у нас была замечательная сексуальная жизнь, но потом вместо того, чтобы заниматься любовью, мы все время спорили обо всем. Я не могу этого делать. Я не влюбленный подросток. Мне 83 года", - призналась пенсионерка.



Брак позволил молодому египтянину получить гражданство в Великобритании. Теперь место в жизни Айрис Джонс вместо него занял кот, которого она купила после расставания.



"Он никогда не жалуется, очень тих и красив — я его обожаю. И он очень счастлив здесь и не создает беспорядок. Я совсем не скучаю по Мохаммеду", - отметила пожилая британка.