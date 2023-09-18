



Пенсионерка требует депортации молодого любовника: обманул с деньгами

Британка Айрис Джонс, которая в свои 83 года приобрела известность, рассказав о романе с 37-летним египтянином Мохамедом Ибрагимом, теперь хочет, чтобы его депортировали.



По данным газеты Mirror, пенсионерка обвинила бывшего любовника в том, что тот отказывается возвращать ей 25 тысяч фунтов стерлингов, которые она ему одолжила.



Из-за этого бабушка выгнала египтянина из дома спустя три года отношений. Теперь она обратилась в министерство внутренних дел Великобритании с требованием, чтобы бывшему любовнику не продлевали визу, которая истекает 14 ноября, и вообще выгнали его из страны.



"Банк предупреждал меня, полиция предупреждала, моя семья и друзья. Но я никого не послушался. Я была ослеплена любовью. Он не заслуживает британской визы, учитывая то, как он со мной поступил. Я боюсь, что он может сделать то же самое с кем-то еще", - сетует пенсионерка.



Парочка познакомилась по переписке в 2019 году. В 2020-м они начали жить вместе. Айрис получила известность после того, как откровенно рассказала об их любовных утехах на на весь мир. Сам же египтянин недавно заявил, что она "разбила ему сердце".