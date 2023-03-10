



Пенсионерка, миллиардеры и страстные игроки: самые большие выигрыши в казино

Казино в Лас-Вегасе и выигрыш до 40 миллионов долларов.

Австралийский миллиардер Керри Пэкер решил попробовать свои силы в блэкджеке и баккаре, чтобы узнать, что это за игры и как в них играют. Как результат, австралиец сумел выиграть далеко не один раз. Выигрышей было столь много, что точная общая цифра неизвестна. Согласно разным подсчетам он выиграл от 20 до 40 миллионов долларов. Согласно открытой информации о выигрыше Пекера в тот вечер, он также оставил щедрые чаевые персоналу, работавшему в казино в тот вечер. При этом несмотря на то, что Керри Пэкер выиграл в одном казино до 40 миллионов долларов есть информация, что он в тот же вечер проиграл миллионы долларов в другом казино.



Атлантик-сити и 15 миллионов долларов.

Если у Керри Пэкера не было стратегии, как утверждает история, то следующий игрок точно знал что делает. Из-за постоянных выигрышей в течение трех месяцев в трех казино Атлантик-Сити его даже назвали "Убийца из Атлантик-Сити". Речь идет о Джоне Джонсоне, который за несколько месяцев выиграл около 15 миллионов долларов в трех разных казино на побережье. Также некоторые люди из сферы гемблинга утверждают, что Джонсон использовал сомнительные средства для победы, однако сам игрок этот факт отрицает. Джонсон считает, что игрок всегда должен иметь глубокое понимание стратегии, особенно когда дело доходит до блэкджека. Также, по его мнению, важно с легкостью воспринимать не только выигрыш, но проигрыш.



Вирджиния и почти 4 миллиона долларов.

В Вирджинии бывшая учительница на пенсии выиграла почти 4 миллиона долларов. В 2006 году Беверли Виттен играла в игровые автоматы в течение двух часов и в результате выиграла джекпот в размере 3,7 миллиона долларов. Она была настолько ошеломлена выигранной суммой, что попросила казино выплачивать ей деньги ежемесячными платежами в размере около 2 тысяч долларов.

Наибольший выигрыш в Европе почти 2 миллиона долларов.



Самый известный выигрыш в Европе состоялся в одном из казино Лондона. Там в 2008 году бывший миллиардер и владелец футбольного клуба "Ньюкасл" Майк Эшли выиграл 1,6 миллиона долларов. Эшли провел 15 минут в казино Fifty, играя в рулетку, выиграв 1,6 миллиона. Интересно, что Эшли ставил только на число 17. Учитывая шансы выиграть столько на одну ставку – удача была на его стороне.

Монте-Карло и один миллион франков

Еще одним счастливчиком, сумевшим выиграть немалую сумму в казино стал Чарльз Уэллс. Мужчина хорошо известен тем, что умеет обыгрывать казино. Он взял ссуду в банке в 1891 году и играл в рулетку одиннадцать часов, "сорвав банк" 12 раз!

